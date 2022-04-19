В Кремле назвали обоснованной идею изучать историю в школах с первого класса – Песков

В Кремле назвали обоснованной идею изучать историю в школах с первого класса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию России на Украине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Движение транспорта на некоторых улицах Москвы ограничат в ближайшие дни из-за репетиции парада.