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18 июля, 13:15

Технологии

В Кремле прокомментировали заявления о возможном уходе мессенджера WhatsApp из России

В Кремле прокомментировали заявления о возможном уходе мессенджера WhatsApp из России

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В Кремле прокомментировали заявления о возможном уходе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) из России.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp – это самый популярный сервис во многих странах, в том числе и в России. Он отметил, что, как и у всех сервисов, у мессенджера есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ и они должны выполняться.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что присутствие WhatsApp в цифровом пространстве России – это брешь в нацбезопасности и что его участь предрешена. По его словам, мессенджеру нужно готовиться к уходу с российского рынка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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