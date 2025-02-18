Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей жителям Курской области, потерявшим имущество

Владимир Путин заявил, что ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей должны получать более 112 тысяч жителей Курской области, утративших имущество. Деньги будут поступать всем пострадавшим, включая пенсионеров, работающих граждан и детей.

Кроме того, в 2024 году диспансеризацию и профосмотры в стране прошли 82 миллиона взрослых и 27 миллионов детей – это почти 75% населения. Среди демобилизованных участников СВО обследование прошли 33 тысячи человек, из них 13,5% направлены на реабилитацию, 1% – на лечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.