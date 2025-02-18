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18 февраля, 19:45

Политика

Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей жителям Курской области, потерявшим имущество

Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей жителям Курской области, потерявшим имущество

Путин поручил выплачивать жителям приграничья Курской области по 65 тыс рублей ежемесячно

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Владимир Путин заявил, что ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей должны получать более 112 тысяч жителей Курской области, утративших имущество. Деньги будут поступать всем пострадавшим, включая пенсионеров, работающих граждан и детей.

Кроме того, в 2024 году диспансеризацию и профосмотры в стране прошли 82 миллиона взрослых и 27 миллионов детей – это почти 75% населения. Среди демобилизованных участников СВО обследование прошли 33 тысячи человек, из них 13,5% направлены на реабилитацию, 1% – на лечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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