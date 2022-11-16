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15:30

Транспорт

Путин поддержал инициативу распространить программу льготного автокредитования на военных

Путин поддержал инициативу распространить программу льготного автокредитования на военных

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Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга России распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе на мобилизованных, членов их семей и пенсионеров, которые ранее проходили службу.

Кроме того, на совещании с членами правительства президент обсудил перспективы развития рынка автомобильной техники.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, ситуация в автомобильной промышленности РФ стабилизируется. Все основные российские производители увеличивают загрузку конвейеров по производству автомобилей как легковых, так и грузовых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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