Эксперты рассказали, как объяснить детям цену денег и уберечь их от мошенников

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Ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ имени Плеханова Наталья Мамедова рассказала, как уберечь детей от мошенников. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам эксперта, на сегодняшний день у детей практика участия в денежных операциях гораздо шире, чем покупка продуктов в магазине рядом с домом. Большинство представителей подрастающего поколения, как уточнила Мамедова, уже приобретает товары онлайн и является держателями банковских карт.

Специалист уточнила, что помочь уменьшить риск попадания ребенка к мошенникам поможет разбор проблемных ситуаций, схем и сценариев действий злоумышленников, которые распространены сегодня.

"Старше­классников можно учить работе с финансовыми документами, рассматривать алгоритмы работы торговых площадок, электронных кошельков, банковских карт, банкротство физлиц, особенности коллекторской деятельности. Нельзя пренебрегать такими темами, как способы заработка в сети", – пояснила эксперт.

В свою очередь, семейный психотерапевт Елена Чеботарева заявила, что детям следует помогать ориентироваться в ценах, поскольку при безналичном расчете им сложно осознать цену денег.

Помимо этого, эксперт порекомендовала привлекать детей к покупкам с дошкольного возраста, научить копить, а также выдавать карманные день­ги на длительный срок, чтобы ребенок учился планировать свои расходы.

"Не платите деньги за то, что ребенок должен делать бесплатно. Скажем, если он не хочет выполнять свои обязанности – делать уроки, вымыть за собой посуду или убраться в комнате, – не стоит мотивировать его за деньги. Есть риск, что потом без оплаты он вообще перестанет это делать", – предупредила психолог.

При этом, как уточнила эксперт, не нужно проявлять власть и попрекать ребенка деньгами. Ему правильнее было бы объяснять, почему взрослые считают важным тратить деньги на ту или иную вещь и как принимаются решения.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы мошенники начали мстить гражданам, которые не попались на уловки злоумышленников или ругались с ними. По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, номера людей, которые шутили с мошенниками, в будущем используются злоумышленниками в качестве подменных при обзвоне других граждан.

Кроме того, ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Вадим Шелест заявил, что на Западе мошенники даже организовывали целые группы, чтобы отомстить за разоблачения журналистам и исследователям информационной безопасности.

