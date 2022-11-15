Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что попытки ряда стран переписать мировую историю имеют цель ослабить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такие попытки становятся все агрессивнее.

"Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и по большому счету имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум – разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете – ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет", – заявил Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа".

По словам российского лидера, такой сценарий был отыгран уже в некоторых странах, в том числе на Украине.

"Были попытки так же поступить и с нашей страной", – добавил президент.

Также глава государства назвал основой национальной идентичности РФ преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры.

Ранее Путин заявил, что попытки Запада ослабить Россию посредством искажения ее истории обречены на провал.

Он подчеркнул, что нельзя повторять ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы ученых-гуманитариев подгонялись под западные шаблоны. Однако, по словам президента РФ, нечто подобное происходит и сейчас в некоторых западных странах.

В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что неонацизм на Украине возродился под непосредственным руководством англосаксов. США стремятся развязать военное противостояние РФ и Европы ради собственной выгоды для решения проблем своей экономики, уверен он.



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