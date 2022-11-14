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Экономика

Кабмин расширит производство авиадвигателей для российских самолетов

Кабмин расширит производство авиадвигателей для российских самолетов

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Кабмин расширит производство авиадвигателей для российских самолетов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По его словам, на это выделят свыше
четырех миллиардов рублей.

Как прокомментировал премьер-министр России, в условиях внешних санкций и ограничений требуется максимально сократить зависимость воздушного транспорта от иностранных материалов комплектующих и оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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