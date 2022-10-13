В ГД предложили увеличить срок отпуска в связи со смертью близкого родственника

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить с пяти дней до одной недели отпуск, предоставляемый работникам в связи со смертью близкого родственника в другом регионе РФ или за рубежом. Письмо с соответствующей инициативой он представил министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает RT.

По мнению парламентария, установленный государством пятидневный отпуск без сохранения заработной платы часто оказывается недостаточным, особенно если речь идет о смерти родственника в другом субъекте РФ или за границей. В таком случае гражданину требуется дополнительное время на поиск билетов и поездку.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения срока отпуска без сохранения заработной платы с пяти до семи дней в случае, если смерть близкого родственника работника наступила в другом субъекте Российской Федерации или в другом государстве", – указано в письме Федорова на имя Котякова.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, предполагающий создание профессиональной службы психологов в России. По словам главы комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, цель этого проекта закона – поддержка всех категорий граждан, особенно детей и молодежи.

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