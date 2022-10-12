В Госдуме предложили расширить льготу по НДФЛ для дольщиков при банкротстве застройщика

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Группа сенаторов и депутатов от ЛДПР и "Единой России" внесет в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ дохода в виде возмещения, полученного гражданами в соответствии с региональными законами по защите прав дольщиков при банкротстве застройщиков. Соответствующий законопроект размещен в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослава Нилова.

Как уточняется в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов и получивших возмещение в соответствии с законами субъектов РФ по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, предполагающий создание профессиональной службы психологов в России. По словам главы комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, цель этого проекта закона – поддержка всех категорий граждан, особенно детей и молодежи.

Останина подчеркнула, что в России должна быть профессиональная служба психологов, которые, с одной стороны, будут иметь профессиональное образование, с другой стороны – постоянно подтверждать его специальными документами.

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