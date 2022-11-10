Сальдо назвал передислокацию российских войск на левый берег Днепра тяжелым решением

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал передислокацию армии РФ на левый берег Днепра сложным шагом. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба ЛДПР.

"Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации", – отметил он.

По словам Сальдо, обстановка в регионе в настоящее время неспокойная, власти вынуждены принимать подобные решения. Однако, подчеркнул временно исполняющий обязанности главы региона, справедливость будет восстановлена, за нее следует бороться.

Накануне глава военного ведомства России Сергей Шойгу отдал приказ приступить к отводу войск за реку Днепр после доклада командующего группировкой войск в районе СВО генерала армии Сергея Суровикина.

В министерстве обороны РФ позднее заявили, что переброска войск на николаево-криворожском направлении идет по плану.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр

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