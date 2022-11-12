Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обсудил по телефону с иранским лидером Ибрахимом Раиси актуальные вопросы совершенствования двусторонних отношений. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу", – отмечается в материале.

Главы двух государств договорились проработать взаимодействие между российскими и иранскими ведомствами в этом направлении.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с президентом Ирана. Отмечалось, что на встрече подняли вопросы взаимодействия России и Ирана в сфере безопасности. Кроме того, представители двух стран обсудили некоторые международные проблемы.

В начале ноября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран поставил Москве беспилотники, однако произошло это до начала спецоперации на Украине. Кроме того, партия оборудования была небольшой, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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