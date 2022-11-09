17:00Политика
Патрушев встретился с президентом Ирана
Фото: kremlin.ru
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Совета безопасности РФ.
Отмечается, что на встрече подняли вопросы взаимодействия России и Ирана в сфере безопасности. Кроме того, Патрушев и Раиси обсудили некоторые международные проблемы.
Детали встречи не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в Тегеране Патрушев планирует провести плановые консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран. До этого секретарь СБ РФ посещал Иран в 2019 году, когда страны провели многосторонние обсуждения по ситуации в Афганистане.
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