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15 ноября, 18:30

Политика

Путин и Шольц провели обмен мнениями по ситуации на Украине

Путин и Шольц провели обмен мнениями по ситуации на Украине

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По инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Лидеры стран обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО.

Президент РФ отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны властями Киева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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