15 мая, 09:30Политика
Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле
В Стамбуле российскую сторону будет представлять делегация, состав которой утвердил Владимир Путин. Возглавит переговорную группу помощник президента Владимир Мединский.
Вместе с ним в Турцию отправятся заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
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