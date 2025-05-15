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15 мая, 09:30

Политика

Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле

Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле

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В Стамбуле российскую сторону будет представлять делегация, состав которой утвердил Владимир Путин. Возглавит переговорную группу помощник президента Владимир Мединский.

Вместе с ним в Турцию отправятся заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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