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Экономика

Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб

Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб

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Крупнейший газовый хаб может появиться на границе России и Турции. Об этом сообщил Владимир Путин на энергетическом форуме.

По его словам, в регион Черного моря можно переместить утраченный объем транзита по "Северным потокам". Таким образом этот хаб может стать основным маршрутом поставки российского природного газа в Европу.

Сколько времени и средств понадобится, чтобы реализовать проект? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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