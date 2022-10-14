Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб

Крупнейший газовый хаб может появиться на границе России и Турции. Об этом сообщил Владимир Путин на энергетическом форуме.

По его словам, в регион Черного моря можно переместить утраченный объем транзита по "Северным потокам". Таким образом этот хаб может стать основным маршрутом поставки российского природного газа в Европу.

Сколько времени и средств понадобится, чтобы реализовать проект? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.