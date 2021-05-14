Путин сообщил, что конфликт Израиля и Палестины затрагивает вопросы безопасности РФ

Конфликт Израиля и Палестины напрямую касается вопросов безопасности России. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Армия Израиля и ХАМАС продолжают обмен ударами. Жителям некоторых городов приходится ночевать в бомбоубежищах.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в российское посольство стали поступать звонки о вывозных рейсах из Израиля в Россию. В диппредставительстве сообщили, что пока таких рейсов нет.

Между тем Израиль планирует на следующей неделе открыть границы для туристов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.