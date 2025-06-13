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13 июня, 12:15

Политика

Дмитрий Песков прокомментировал обострение ближневосточного конфликта

Дмитрий Песков прокомментировал обострение ближневосточного конфликта

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Россия обеспокоена резкой эскалацией конфликта между Израилем и Ираном – об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ближайшее время по ситуации выступит с развернутым заявлением министерство иностранных дел.

На фоне атак и ответных ударов посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации обстановки. В Тегеране российская дипмиссия призывает соблюдать максимальную осторожность. Сейчас в Израиле и Иране находятся не более 500 российских туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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