Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки граждан

Владимир Путин поручил правительству РФ в течение месяца разработать предложения по новым мерам социальной поддержки граждан.

"Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства", – сказал президент в ходе первой встречи с депутатами Госдумы VIII созыва.

В связи с этим он напомнил о единовременных выплатах, которые в этом году получили пенсионеры и семьи, в которых воспитываются школьники. Глава государства обратил внимание на то, что в бюджете страны имеется достаточное количество средств, чтобы реализовать новые меры поддержки.