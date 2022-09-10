Путин и Собянин открыли Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках"

В Москве открыли Международные центры самбо и бокса в "Лужниках". В этом принимали участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Это уникальное спортивное сооружение, у которого нет аналогов в мире. Концепция сооружения была разра­ботана совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса города Москвы. А его проектированию предшествовал анализ крупнейших зарубежных борцовских арен.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.