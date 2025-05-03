Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Великобритании пригласить военнослужащих ВСУ на мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне. По его словам, подобный шаг – это неуважение к памяти британских ветеранов, отдавших жизни в борьбе с нацизмом.

Песков также подчеркнул, что Лондон не может считаться посредником в конфликте, поскольку занимает одностороннюю позицию. Он назвал участие украинских военных в памятных торжествах "кощунством" и примером героизации неонацистских идей на государственном уровне.

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