03 мая, 16:30Политика
Дмитрий Песков осудил приглашение ВСУ на празднование Дня Победы в Британии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Великобритании пригласить военнослужащих ВСУ на мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне. По его словам, подобный шаг – это неуважение к памяти британских ветеранов, отдавших жизни в борьбе с нацизмом.
Песков также подчеркнул, что Лондон не может считаться посредником в конфликте, поскольку занимает одностороннюю позицию. Он назвал участие украинских военных в памятных торжествах "кощунством" и примером героизации неонацистских идей на государственном уровне.
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