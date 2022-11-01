Новости часа: Путин поручил обеспечить туристическими сертификатами семьи участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил организовать выдачу сертификатов на турпоездки семьям участников СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Российские IT-компании представят свои разработки во время деловой миссии в ЮАР. Об этом сообщил Российский экспортный центр.

Почти 2,3 миллиона поездок совершено на автобусах Мострансавто до аэропортов с начала года. Об этом рассказала пресс-служба перевозчика.