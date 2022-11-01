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Новости

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Общество

Новости часа: Путин поручил обеспечить туристическими сертификатами семьи участников СВО

Новости часа: Путин поручил обеспечить туристическими сертификатами семьи участников СВО

Новости часа: на МКС начали проводить новый эксперимент

Путин поручил увеличить количество авиарейсов в дружественные страны

Новости часа: Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра

Новости часа: в РФ не требуется отдельного указа для завершения частичной мобилизации

Новости часа: Песков заявил, что указ о частичной мобилизации в РФ выполнен

Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен

Мишустин заявил о снижении инфляции до 13% к концу октября

Новости часа: стать военным-добровольцем можно будет через госуслуги

"Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северных потоках" – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил организовать выдачу сертификатов на турпоездки семьям участников СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Российские IT-компании представят свои разработки во время деловой миссии в ЮАР. Об этом сообщил Российский экспортный центр.

Почти 2,3 миллиона поездок совершено на автобусах Мострансавто до аэропортов с начала года. Об этом рассказала пресс-служба перевозчика.

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