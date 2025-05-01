Новости мира: Владимир Путин встретился с режиссером Оливером Стоуном

Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на просветительском марафоне "Знание. Первые". На кадрах видно, что они пожали друг другу руки. Стоун сказал, что очень рад видеть Путина, и спросил, как у него дела. Российский президент в свою очередь на английском языке сказал, что у него все хорошо. Оливер Стоун снимает кино с 70-х годов. В 2017 году вышел фильм режиссера о президенте России – "Интервью с Путиным". Годом ранее появилась лента "Украина в огне", в 2019 продолжение – "В борьбе за Украину" о событиях после Майдана.

США и Киев подписали соглашение о полезных ископаемых. Детали сделки пока не опубликовали. Как пишет издание Bloomberg, документ предоставит штатам привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам. Президент США Дональд Трамп заявил, что в перспективе это 350 миллиардов долларов и даже больше. Также в рамках сделки создадут специальный фонд реконструкции Украины, который будет контролировать Вашингтон. США получат право первой прибыли. Кроме того, согласно документу, в Вашингтоне согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине, будет засчитываться в качестве их взноса в фонд.

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