В Госдуме одобрили поправку о цифровизации очередей на границах с 1 марта

Автомобилистов могут обязать вставать в электронную очередь на границе России с 1 марта. Новый законопроект в Госдуме одобрили во втором чтении.

Резервировать дату и время проезда, согласно документу, потребуется как перевозчикам, так и частным лицам, в том числе иностранцам. Чтобы поставить граждан в электронную очередь, правительству еще предстоит выбрать пункты пропуска машин через госграницу. Также для внедрения инициативы потребуется оснастить площадки для цифровой стоянки всей необходимой инфраструктурой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.