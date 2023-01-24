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07:15

Транспорт

В Госдуме одобрили поправку о цифровизации очередей на границах с 1 марта

В Госдуме одобрили поправку о цифровизации очередей на границах с 1 марта

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Автомобилистов могут обязать вставать в электронную очередь на границе России с 1 марта. Новый законопроект в Госдуме одобрили во втором чтении.

Резервировать дату и время проезда, согласно документу, потребуется как перевозчикам, так и частным лицам, в том числе иностранцам. Чтобы поставить граждан в электронную очередь, правительству еще предстоит выбрать пункты пропуска машин через госграницу. Также для внедрения инициативы потребуется оснастить площадки для цифровой стоянки всей необходимой инфраструктурой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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