Пассажиры верхних полок поездов смогут есть на нижних при условии поездки на своем месте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне с верхних полок поездов смогут есть на нижних при условии поездки на своем месте. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в холдинг "Российские железные дороги").

Согласно новому своду правил, который вступит в силу с 1 сентября 2023 года, пассажир с нижней полки обязан предоставить соседу с верхней место для приема пищи утром (с 07:00 до 10:00) и вечером (с 19:00 до 21:00) – не дольше чем на 30 минут, в обед (с 12:00 до 15:00) – максимум на один час.

"В случае категорического отказа пассажира с нижней полки допускать пассажира с верхней к столику для приема пищи проводник сможет потребовать у нижнего уступить, сославшись на правила министерства транспорта", – приводит слова компании РИА Новости.

При этом правила, уточнили в компании, остаются прежними для всех. Ехать необходимо на месте, которое оплачено пассажиром и указано в билете.

В ФПК рекомендовали пассажирам быть более понимающими друг к другу и относиться с уважением. В случае если пассажиры не могут прийти к компромиссу, они могут обратиться к начальнику поезда.

В период с 10 января по 21 декабря 2023 года пассажиры старше 60 лет могут получить скидку в 15% на билеты в купе поездов дальнего следования. Оформить подобную скидку можно будет не позднее чем за семь дней до даты поездки. Для пассажиров старше 60 лет, предпочитающих "Сапсан" и "Ласточку", будет действовать постоянная скидка в 30%.



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