Школьники из новых субъектов РФ получат скидку 50% на ж/д билеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минтранс РФ предоставил школьникам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в возрасте от 10 до 15 лет 50-процентную скидку на железнодорожные билеты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Школьники ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут путешествовать на поездах с 50-процентной скидкой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что скидка доступна уже сейчас. В министерстве пояснили, что льготные условия распространяются на рейсы по РФ с сидячими, плацкартными и общими вагонами, а также с двухэтажными вагонами с четырехместными купе.

Ранее Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников ДНР и ЛНР, а также проживающим на подконтрольных РФ территориях Украины.

Выплату предоставят родителям или законным представителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, которые проживают в том числе на территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

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