Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Общество

Минцифры РФ начало принимать заявки на отсрочку от призыва для IТ-специалистов

Минцифры РФ начало принимать заявки на отсрочку от призыва для IТ-специалистов

Автоинспекторы спасли водителя с инсультом в Подмосковье

Алексей Комиссаров назначен исполняющим обязанности РАНХиГС

Новости часа: жилой дом в Новой Каховке разрушен в результате артобстрела ВСУ

Телеканал Москва24 провел опрос об отношении к коронавирусу в Сети

"Доктор 24": сахарная зависимость

Москвичам рассказали, сколько дней осталось до наступления весны

Москвичи назвали самое эффективное устройство для передвижения при гололедице

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до 24 января

"Утро": москвичам рассказали о погоде 23 января

23 января начался прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва. Теперь документы можно подать самостоятельно через портал госуслуг, сообщили в Минцифры России.

Сделать это нужно до 6 февраля, после этого работодатель должен подтвердить данные по своим сотрудникам и отправить их в ведомство. Далее оно передаст списки в Минобороны.

С 1 апреля призывная комиссия будет принимать решения по каждому сотруднику. Желающим получить отсрочку нужно учесть, что их IT-компания должна быть аккредитована, а проработать в ней необходимо не менее 11 месяцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика