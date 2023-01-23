Минцифры РФ начало принимать заявки на отсрочку от призыва для IТ-специалистов

23 января начался прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва. Теперь документы можно подать самостоятельно через портал госуслуг, сообщили в Минцифры России.

Сделать это нужно до 6 февраля, после этого работодатель должен подтвердить данные по своим сотрудникам и отправить их в ведомство. Далее оно передаст списки в Минобороны.

С 1 апреля призывная комиссия будет принимать решения по каждому сотруднику. Желающим получить отсрочку нужно учесть, что их IT-компания должна быть аккредитована, а проработать в ней необходимо не менее 11 месяцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.