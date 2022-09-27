ФАС сообщила об индексации тарифов в плацкарте с октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Тарифы за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования будут проиндексированы на 6,52% с октября. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России опубликован на интернет-портале правовой информации.
Индексация коснется перевозок в вагонах компаний РЖД, АО "ФПК", "Пассажирской компании Сахалин", "Железных дорог Якутии", и "Гранд Сервис Экспресса".
Как отметили "Интерфаксу" в ведомстве, среднегодовой размер индексации более чем в 2 раза ниже ожидаемой инфляции в текущем году, он составит 6%.
"В пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей. Решение позволит улучшить транспортную доступность ж/д перевозок в регионы страны, а также осуществить закупку современного подвижного состава", – добавили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба Дептранса Москвы сообщила, что стоимость поездки на железнодорожном транспорте столицы и области, включая МЦД, повысится с 1 октября.
В департаменте рассказали, что перевозчики попросили правительство столицы и Московской области проиндексировать тарифы в соответствии с инфляцией. Однако Дептранс повысил цены "значительно ниже уровня инфляции".
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