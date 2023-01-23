Названы три популярных направления для отдыха на февральские праздники

Российские туристы выбирают, куда отправиться на февральские праздники. В РЖД на эти дни уже назначили более 200 дополнительных поездов. В АТОР рассказали, что Краснодарский край, Подмосковье и Калининградская область стали самыми популярными направлениями на 23 февраля.

Сообщается, что туроператоры ждут роста продаж туров в Москву и Петербург, потому что поездки в эти города традиционно бронируют незадолго до поездки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.