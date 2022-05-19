В ГИБДД Москвы назвали число камер, фиксирующих непристегнутый ремень

Столичная госавтоинспекция рассекретила число камер, которые фиксируют непристегнутый ремень и разговоры по мобильному телефону за рулем. Их оказалось больше 400.

Подобные камеры, по мнению инспекторов, дисциплинируют водителей. Нарушений мало, поскольку штраф обойдется в 1,5 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

