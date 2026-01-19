Форма поиска по сайту

19 января, 22:15

Транспорт

Автосоюз предложил ужесточить наказание за ксеноновые фары

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой об ужесточении наказаний для водителей, которые устанавливают нештатные ксеноновые фары и стоп-сигналы. По мнению экспертов, такой тюнинг создает серьезные угрозы безопасности на дорогах.

В настоящее время за подобные нарушения предусмотрен штраф в 500 рублей. Общественники предлагают увеличить его до 30 тысяч рублей либо ввести практику лишения водительских прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Крамарова

