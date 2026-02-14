14 февраля, 12:15Транспорт
В Москве электросуда следуют с увеличенными интервалами из-за ледовой обстановки
Сложная ледовая обстановка сохраняется в акватории причалов первого и второго маршрутов регулярного речного электротранспорта столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В связи с этим электросуда следуют с увеличенными интервалами. Также временно приостановлена работа причалов "Трехгорный", "Затон Новинки", "Московская верфь" и "Нагатинский затон". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.