Пассажирский Boeing не смог взлететь в аэропорту Магадана

Пассажирский самолет Boeing не смог вылететь из аэропорта Магадана из-за неисправности двигателя. При попытке взлета лайнер начало резко уводить влево, после чего он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились более 300 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. Для эвакуации пассажиров из аэропорта Шереметьево в Магадан направлен другой самолет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.