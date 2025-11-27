Пассажиры московского транспорта могут получить кешбэк за каждую поездку

В столичном транспорте можно сэкономить на каждой поездке с помощью кешбэка от платежной системы "Мир". С октября пассажиры получают возврат 10 рублей, а в декабре сумма увеличится до 20 рублей.

За полтора месяца действия акции москвичи уже сэкономили более 55 миллионов рублей. Для участия необходимо добавить карту "Мир" в мобильный платежный сервис и оплачивать проезд смартфоном с NFC.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.