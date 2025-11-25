Станцию метро "Гольяново" в Москве оформят в космической тематике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцию метро "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро оформят в космической тематике. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В качестве главного отделочного материала будет использоваться отечественный металл высокого качества.

"В облике станции пассажиры смогут увидеть ассоциативные образы с зондами и солнечными батареями. Для усиления эффекта на путевых стенах предусмотрели активное применение металла российского производства, а именно алюминиевых сотовых панелей голубого оттенка с градиентом", – отметил Ефимов.

По его словам, колонны будут иметь отделку из молотковой нержавеющей стали и встроенные линейные светодиодные светильники. Также на станции появится подвесной потолок в виде светящейся пространственной структуры.

"Гольяново" является классической для столичного метро станцией мелкого заложения, ее строительство ведут открытым способом. На станции будет платформа островного типа и два подземных вестибюля, где установят лифты.

Главный архитектор Москвы, первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов уточнил, что центральным элементом оформления был выбран геометрический узор. Он располагается на полу и повторяется в других элементах станции. Кроме того, прозрачный павильон будет аккуратно интегрирован в окружающую застройку.

Строительную площадку "Гольяново" определили в центре одноименного района на Уссурийской улице. Сейчас на объекте продолжается вынос инженерных коммуникаций из участка застройки.

"Для создания новой конечной станции Арбатско-Покровскую линию продлят на 2,6 километра, в том числе возведут оборотные тупики. <…> Щитовую проходку начали со стартового котлована у станции "Щелковская". Работы завершат в демонтажно-щитовом котловане станции "Гольяново", – добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро – ее готовность составляет 35%. Новый станционный комплекс появится на исторической ветке метро впервые за 70 лет. По словам мэра, после открытия станции улучшится транспортная доступность Мещанского и Тверского районов, а также Марьиной Рощи.