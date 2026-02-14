80 лет исполняется британскому двухэтажному автобусу Routemaster

В феврале исполняется 80 лет британскому двухэтажному автобусу Routemaster. По одной из версий, транспорт был разработан в красном цвете для того, чтобы выделяться на дороге.

Однако в 1977 году некоторые из автобусов перекрашивали в серебряный цвет в честь 25-летнего юбилея Елизаветы II на троне. Кроме того, в 2002 году транспорт презентовали в золотом оттенке на 50-летие правления королевы.




