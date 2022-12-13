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Новости

13 декабря, 22:30

Транспорт

В ЦОДД заявили, что водители Москвы начали пересаживаются на общественный транспорт

В ЦОДД заявили, что водители Москвы начали пересаживаются на общественный транспорт

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Столичные водители начали пересаживаться на общественный транспорт. Кроме того, они стали чаще пользоваться услугами такси. К таким выводам пришли в ЦОДД. Там также уточнили, что в среднем в этом году по сравнению с прошлым число машин на столичных дорогах снизилось на 5%. Всего же в городе насчитали около 3 миллионов автомобилей.

Руководитель ГКУ "ЦОДД Правительства Москвы" Михаил Кизлыка рассказал, что продолжительность заторов на столичных дорогах снизилась на 55% по сравнению с 2021 годом. По его мнению, это говорит об эффективности принимаемых правительством мер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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