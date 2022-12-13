17:03Экономика
Курс евро поднялся до 67 рублей впервые с 30 мая
Фото: depositphotos/darknula
Курс евро в ходе торгов во вторник, 13 декабря, поднялся до отметки в 67 рублей впервые с 30 мая этого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
К 16:58 по московскому времени европейская валюта выросла на 1,04%, до 67,01 рубля, а спустя несколько минут поднялась до 67,12 рубля.
Доллар между тем в это время торговался на уровне 63,12 рубля.
Ранее финансовый аналитик Ян Арт предрек укрепление рубля в 2023 году. По его мнению, это произойдет, если вырастет спрос на нефть, а ФРС США повысит ставку на 50%, а не 75%, что приведет к падению индекса доллара.
Финансовый эксперт Александр Патешман, напротив, рекомендует россиянам закупаться иностранной валютой, пока есть время. Он уверен, что со следующего года в России начнет набирать обороты инфляция.
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