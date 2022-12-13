Хуснуллин рассказал о снижении количества пострадавших на дорогах в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2022 году в России уменьшилось количество пострадавших на дорогах. Показатель стал ниже на 700 человек, чем в 2021 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Каждый год мы снижаем смертность на дорогах. В этом году показатель снизился на 6 процентов, а в жизнях это более чем на 700 человек меньше погибли на дорогах", – сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что в следующем году в России специалисты постараются сделать показатель смертности на дорогах еще ниже.

Ранее сообщалось, что самые аварийные места столицы – это Московская кольцевая автомобильная дорога и Третье транспортное кольцо. По словам руководителя столичного Дептранса, аварийность на МКАД снизилась почти на треть в период с 2010 по 2022 год.

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