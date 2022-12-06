Москвичам рассказали о самых аварийных дорогах столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самые аварийные места столицы – это Московская кольцевая автомобильная дорога и Третье транспортное кольцо. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, аварийность на МКАД снизилась почти на треть в период с 2010 по 2022 год. Это случилось из-за контроля скоростного режима и проезда по обочине. Однако на МКАД все еще происходят неполадки, когда транспорт ломается и водитель оставляет свою машину на одной их полос. Это приводит к тому, что другие автомобили на скорости могут врезаться в нее, отметил Ликсутов.

Заммэра поделился, что помочь урегулировать этот вопрос можно с помощью строящейся инфраструктуры. Транспортную загруженность можно улучшить благодаря, например, Московскому скоростному диаметру (МСД). По словам Ликсутова, на подобную масштабную магистраль перешли уже треть водителей МКАД и Третьего транспортного кольца.

"Когда он будет достроен, то снимет с кольцевой и ТТК существенную часть нагрузки, что сильно снизит аварийность на этих трассах. И чем больше таких магистралей будет появляться, тем меньше будет аварий", – отметил заммэра.

Он подчеркнул, что властям города было важно отдать эту дорогу именно для внутренних нужд региона. Речь идет о запрете использования диаметра для транзитного проезда для всех, кроме жителей Москвы и области.

Ликсутов напомнил, что с 2 января там введут плату за проезд для машин не из столичного региона. Цена составит 950 рублей.

Ранее заммэра рассказал, что в столице продолжают закупать новые поезда для Большой кольцевой линии метро. Всего на БКЛ будут курсировать около 100 поездов "Москва-2020". Это позволит снизить время ожидания на станциях вдвое.

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