В Росавиации прокомментировали включение авиакомпаний РФ в черный список

В Росавиации заявили, что решение Еврокомиссии о включении авиакомпаний РФ в черный список не повлияет на безопасность полетов.

Зампостпреда РФ: Россия передала ООН информацию о подготовке Украиной новых провокаций.

В Москве стартовала программа поддержки застройщиков с условиями кредитов под 12%.

