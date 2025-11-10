Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:30

Транспорт

В Москве появились 6 новых остановок для автобусов и электробусов

В Москве продолжается обновление остановочной сети наземного транспорта. Шесть новых остановок начали обслуживать 15 маршрутов автобусов и электробусов, еще три остановки перенесли в более удобные места, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Изменения реализованы в восьми районах разных округов столицы. Например, в Ховрине появилась новая остановка на Петрозаводской улице для маршрутов 458 и 500. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

