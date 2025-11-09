Форма поиска по сайту

09 ноября, 07:45

Пассажиры парома Трабзон-Сочи находятся на борту три дня без высадки

Пассажиры парома Трабзон-Сочи уже три дня находятся на борту судна без возможности сойти на берег. Паром стоит у порта, но его не пропускают из-за проблем с документами. Это был первый рейс по данному маршруту за последние 14 лет.

На борту находятся 20 пассажиров, в основном граждане России. Люди сообщают о заканчивающихся продуктах и средствах гигиены, требуя скорейшего разрешения ситуации. По словам туристов, им сообщили, что ожидание продлится как минимум до понедельника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

