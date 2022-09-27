Правительство поддержит бизнес в части развития отечественного программного обеспечения. На доработку российского софта для предприятий взамен импортного власти готовы компенсировать до 80% средств. Об этом заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии по импортозамещению ПО.

Премьер-министр рассказал, что на внедрение и тиражирование новых цифровых продуктов направлены около сотни проектов на общую сумму свыше 140 миллиардов рублей. Михаил Мишустин также отметил важность масштабирования новых IT-продуктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.