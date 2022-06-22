Новости последнего часа: в Tele2 отказались от значительного повышения цен на свои тарифы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Tele2 не будет значительно повышать стоимость безлимитных тарифов после реакции Минцифры. Об этом заявили в ведомстве.

Подать заявку на вызов мастера по ремонту лифта в Москве можно онлайн. Это займет 30 секунд, рассказал Сергей Собянин.

Режим зоны бедствия введут в шести регионах Испании из-за природных пожаров. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.