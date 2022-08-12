Павел Дуров приструнил Apple с помощью соцсетей. Он пожаловался на требование компании удалить анимированные эмодзи из обновления. Программист настаивал, что Telemoji существенно изменили мир статичных эмодзи, и в будущем они станут еще более уникальными и узнаваемыми.

Он обвинил Apple в экономическом ущербе, который корпорация нанесла технологической отрасли. После этого поста Apple все же смогла обновить мессенджер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

