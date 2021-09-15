Пресненский суд Москвы арестовал работника службы дезинсекции Котова

Два месяца проведет в СИЗО. Пресненский суд Москвы арестовал работника службы дезинсекции Антона Котова. Он является фигурантом дела о смертельном отравлении семьи на Совхозной улице.

Мужчина проводил обработку от насекомых в магазине "Магнит". Именно там купили арбуз, который, по предварительной информации, и стал причиной отравления нескольких человек, двое из которых умерли в больнице. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.