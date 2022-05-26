Артисты предложили убрать из эфиров коллег, которые покинули РФ после начала спецоперации

Российские артисты предлагают убрать из эфиров своих коллег, которые сбежали из страны после начала специальной военной операции.

Они Считают, что в данный момент нужно больше внимания уделять тем исполнителям, которые не предали своего зрителя. Более того, дают концерты для военнослужащих и беженцев с Донбасса и Украины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.