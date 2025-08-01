Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 21:30

Шоу-бизнес

В "Лужниках" состоится концерт российского хип-хоп исполнителя Loc Dog

В "Лужниках" состоится концерт российского хип-хоп исполнителя Loc Dog

Новости мира: антивоенная демонстрация прошла в Тель-Авиве

Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностирована болезнь Лайма

Телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил дебош в самолете

Новости мира: тропический шторм "Ко-Мэй" обрушился на Китай

Певец Niletto запретил поклонникам фотографироваться с ним

"Московский патруль": певице Анне Седоковой грозит до шести лет колонии

"Московский патруль": блогера Subo обвинили в неуплате налогов и отмывании денег

Крупные компании решили заработать на скандальной измене главы Astronomer

Анджелину Джоли и Джонни Деппа заподозрили в тайном романе

В Москве продолжается серия концертов известных исполнителей под открытым небом. Одним из самых популярных мест для любителей музыки стала площадка "МТС Live Лето" в "Лужниках".

В пятницу, 1 августа, свое шоу там проведет российский рэп- и хип-хоп исполнитель Loc Dog. Вместе с ним на сцену выйдут певцы Kiliana и NILETTO. Они исполнят песни, которые еще ни разу не пели вживую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесгородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика