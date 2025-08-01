В "Лужниках" состоится концерт российского хип-хоп исполнителя Loc Dog

В Москве продолжается серия концертов известных исполнителей под открытым небом. Одним из самых популярных мест для любителей музыки стала площадка "МТС Live Лето" в "Лужниках".

В пятницу, 1 августа, свое шоу там проведет российский рэп- и хип-хоп исполнитель Loc Dog. Вместе с ним на сцену выйдут певцы Kiliana и NILETTO. Они исполнят песни, которые еще ни разу не пели вживую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

