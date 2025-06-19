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19 июня, 23:30

Шоу-бизнес

Анна Седокова подала заявление на вступление в наследство Яниса Тиммы

Анна Седокова подала заявление на вступление в наследство Яниса Тиммы

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Российская певица Анна Седокова подала заявление на вступление в наследство после смерти баскетболиста Яниса Тиммы, чтобы сохранить совместно нажитое имущество в России. Адвокаты семьи Тиммы оспаривают брачный контракт, заключенный супругами в США, который в РФ не имеет законной силы.

Если договор признают недействительным, певице придется выплатить семье умершего баскетболиста половину стоимости проданного имущества. В браке пара была с 2019 года, но отношения с родственниками мужа оставались напряженными. Споры вокруг наследства продолжаются уже полгода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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