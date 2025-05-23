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23 мая, 16:15

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров попал в больницу после ожога на концерте в Петербурге

Филипп Киркоров попал в больницу после ожога на концерте в Петербурге

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Народный артист России Филипп Киркоров проходит лечение в отделении хирургии. По словам его пресс-секретаря, артист взял короткий отпуск, чтобы восстановиться после ожога, полученного во время апрельского концерта в Санкт-Петербурге.

Тогда во время эффектного номера с пиротехникой на певце загорелась куртка. Несмотря на инцидент, он продолжил выступление.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что госпитализация связана с осложнениями после пластической операции, однако представители артиста это опровергли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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